Na Dupla Sena, com o mesmo bilhete, você tem 2 chances de ganhar. Você escolhe de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante, e participa de 2 sorteios por concurso. Você ganha se acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

O Bolão CAIXA é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas e dividir com seus amigos ou familiares em várias cotas/frações, bastando preencher o campo próprio no volante ou solicitar diretamente ao atendente da lotérica. Tudo com muita segurança e garantia de recebimento do prêmio, no caso de aposta premiada.

No caso da Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,00 e ainda é possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

A aposta mínima, em 6 números, custa apenas R$ 1,00. Quanto mais números jogar, maior é o preço da aposta e maiores as suas chances de ganhar.

A Dupla Sena é sorteada às terças e sextas, sempre às 20h.

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem, são distribuídos:

30% entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena) no primeiro sorteio;

15% entre os acertadores de 5 números (Quina) no primeiro sorteio;

10% entre os acertadores de 4 números (Quadra) no primeiro sorteio;

20% entre os acertadores de 6 números sorteados (Sena) no segundo sorteio;

15% entre os acertadores de 5 números (Quina) no segundo sorteio;

10% entre os acertadores de 4 números (Quadra) no segundo sorteio.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.