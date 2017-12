A Loteca é a loteria ideal para você que entende de futebol e adora dar palpites sobre os resultados das partidas. Para apostar, você deve marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal.

A aposta mínima é de R$ 1,00 e dá direito a um duplo. Quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar.

O Bolão CAIXA é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas e dividir com seus amigos ou familiares em várias cotas/frações, bastando preencher o campo próprio no volante ou solicitar diretamente ao atendente da lotérica. Tudo com muita segurança e garantia de recebimento do prêmio, no caso de aposta premiada

No caso da Loteca, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,00, sendo possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

O prêmio bruto corresponde a 40% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem:

70% vão para os acertadores dos 14 jogos;

15%, para os acertadores dos 13 jogos;

Os 15% restantes são distribuídos entre os acertadores dos 14 jogos nos concursos de final 0 ou 5.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio.

Os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados, divulgados no início de cada semana. Se algum jogo não for realizado no período programado, por motivo de antecipação, adiamento ou cancelamento, o resultado da partida (para fins do concurso da Loteca) será definido por sorteio.