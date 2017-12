Na Lotomania, você escolhe 50 números

Ela é simples de apostar e fácil de ganhar. Além de marcar no volante, você conta com outras formas de jogar. Você pode: apostar uma quantidade inferior a 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Você pode ainda efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original (Aposta-Espelho).

O preço da aposta é único e custa apenas R$ 1,50. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e aos sábados, às 20h. O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem são distribuídos:

28% entre os acertadores dos 20 números sorteados - 1ª faixa;

16% entre os acertadores de 19 dos 20 números sorteados - 2ª faixa;

16% entre os acertadores de 18 dos 20 números sorteados - 3ª faixa;

7% entre os acertadores de 17 dos 20 números sorteados - 4ª faixa;

7% entre os acertadores de 16 dos 20 números sorteados - 5ª faixa;

8% entre os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados - 6ª faixa;

18% ficam acumulados para a primeira faixa (20 acertos) do concurso especial da Lotomania de Páscoa.

Não existindo aposta premiada na 6ª faixa (0 acerto), o prêmio acumula para o concurso subseqüente, na 1ª faixa de premiação (20 acertos). Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

O valor destinado ao pagamento dos prêmios do concurso especial da Lotomania de Páscoa tem a seguinte distribuição:

1ª faixa - 46% rateados entre as apostas que contiverem 20 prognósticos certos;

2ª faixa - 16% rateados entre as apostas que contiverem 19 prognósticos certos;

3ª faixa - 16% rateados entre as apostas que contiverem 18 prognósticos certos;

4ª faixa - 7% rateados entre as apostas que contiverem 17 prognósticos certos;

5ª faixa - 7% rateados entre as apostas que contiverem 16 prognósticos certos;

6ª faixa - 8% rateados entre as apostas que não contiverem nenhum dos 20 números sorteados.

A 1ª faixa de premiação no concurso especial da Lotomania de Páscoa tem a seguinte composição: