Como jogar

A Loteca é ideal para você que entende de futebol e adora dar palpites sobre os resultados das partidas. Para apostar, basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal.





Apostas

A aposta mínima é de R$ 2,00 e dá direito a um duplo. Quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar.





Encerramento das apostas às 14 horas de sábado.





Concursos

Os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Se algum jogo não for realizado no período programado, por motivo de antecipação, adiamento ou cancelamento, o resultado da partida (para fins do concurso da Loteca) será definido por sorteio.





A Caixa informa que utiliza os resultados das partidas de futebol dos campeonatos nacionais/estaduais/regionais para compor as grades dos concursos da Loteca e da Lotogol. Ressaltamos que a organização dos campeonatos é exclusiva das Federações de Futebol, não tendo a Caixa qualquer interferência em relação aos adiamentos e cancelamentos de jogos.





Premiação

O prêmio bruto corresponde a 37,61% da arrecadação. Dessa porcentagem:





- 70% vão para os acertadores dos 14 jogos;





- 15%, para os acertadores dos 13 jogos;





- Os 15% restantes são distribuídos entre os acertadores dos 14 jogos nos concursos de final 0 ou 5.





Recebimento de prêmios

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após dois dias de sua apresentação na agência da Caixa.





Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio.





Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio.





*As informações são do site das Loterias Caixa