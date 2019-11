A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse porcentual:

- 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

- 19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

- 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

- 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

- 5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O último concurso da Mega-Sena de final 0 ou 5 de cada ano civil, que tem a denominação comercial Mega da Virada, obedece às seguintes regras:

Durante os meses de novembro e dezembro, com captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos (a Caixa informará com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que será sorteado no dia 31/12).

62% - primeira faixa - seis acertos (sena);

19% - segunda faixa - cinco acertos (quina);

19% - terceira faixa - quatro acertos (quadra).

Composição da primeira faixa de premiação (sena):

- 62% do porcentual destinado a prêmios, de acordo com a arrecadação do respectivo concurso;

- O total acumulado para o último concurso de final zero ou cinco do ano civil;

- O total acumulado para o concurso de final zero ou cinco;

- O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.

Critério de acumulação:

- Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);

- Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);

- Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

*As informações são do site das Loterias Caixa